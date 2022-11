Elior : Barclays abaisse à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a abaissé lundi sa recommandation sur le titre Elior, qu'il ramène de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours réduit de six à deux euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique s'inquiéter des répercussions d'une éventuelle récession sur les résultats du groupe de restauration collective dans l'hypothèse au vu de son endettement élevé.



Avec un ratio de levier financier ('leverage ratio') de 5x, le plus important au sein du secteur, Elior s'inscrit déjà au-dessus de son ratio de levier de 4,5x prévu à horizon de septembre 2023, fait-il remarquer.



Une situation qui, d'après l'analyste, rend l'entreprise particulièrement vulnérable à une remontée de ses frais financiers.



Une demande de 'waiver' visant à entamer une renégociation de la dette pourrait être envisagée, reconnaît Barclays, mais elle aurait pour effet une dilution de l'ordre de 30% du bénéfice par action (BPA), au même titre que le lancement d'un éventuel projet d'augmentation de capital.



