Elior : Baisse organique de 19,3% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Elior Group présente un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de son exercice 2019-20 de 3.131 millions d'euros, en baisse de 19,3% à taux de change et périmètre constants, dont un CA du troisième trimestre de 672 millions, en chute de 46,4% en organique.



Hors impacts Covid-19, grèves en France et sorties volontaires de contrats de l'exercice passé, le groupe de services et de restauration évalue toutefois sa croissance organique à +1,6% sur les neuf mois et à +1,8% sur le troisième trimestre.



Compte tenu 'des efforts substantiels accomplis par ses équipes et de la performance de ces derniers mois', Elior indique prévoir dorénavant un impact sur l'EBITA ajusté de la perte de chiffre d'affaires sur l'année inférieur à 30%.



