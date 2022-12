Elior : Assouplissement du test du ratio de levier

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Elior Group annonce avoir obtenu de ses banques un assouplissement du test de son ratio de levier (dette nette / EBITDA) au 30 septembre 2023, celui-ci passant à six fois au lieu de 4,5 fois.



Pour rappel, le groupe de restauration collective et de services affichait au 30 septembre dernier un endettement financier net de 1,22 milliard d'euros, contre 1,11 milliard un an auparavant et quasi-inchangé au second semestre de son exercice.



