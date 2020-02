Eiffage : Vise une hausse du CA et des résultats en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à plus de 18,1 milliards d'euros sur l'année 2019, en croissance de 9,4 % à structure réelle et de 7,7 % à périmètre et change constants (pcc).



Le résultat opérationnel courant du Groupe ressort à 2 005 millions d'euros, en progression de 8,0 %. La marge opérationnelle ressort à 3,6 % dans les Travaux (3,6 % en 2018). Dans les Concessions, la marge opérationnelle progresse à 49,7 % (48,8 % en 2018).



Le groupe affiche une croissance de 15,3 % du résultat net part du Groupe à 725 millions d'euros, contre 629 millions en 2018.



' Les développements majeurs réalisés en Concessions ainsi que la solidité du carnet de commandes des Travaux à 14,2 milliards d'euros laissent anticiper une nouvelle progression du chiffre d'affaires et des résultats en 2020. La croissance sera toutefois plus limitée en 2020 compte tenu d'une moindre augmentation du carnet de commandes des Travaux fin 2019 (+ 2 %) qu'un an auparavant (+ 15 %) ' indique le groupe.



