Eiffage : Signe un contrat de plus de 370 ME en Norvège

(CercleFinance.com) - Eiffage a été désigné lauréat d'une section supplémentaire de l'autoroute E18 en Norvège pour un montant de plus de 370 millions d'euros.



Eiffage avait déjà remporté en décembre 2020, le contrat pour le lot 1 (Langangen / Lanner) et le lot 3 (Kjørholt / Rugtvedt) de ce tronçon de l'autoroute E18.



Le Groupe enregistre ainsi une prise de commandes totale pour ce projet de plus de 5 800 millions de NOK (580 millions d'euros).



Les travaux des lots 1 et 3 sont en cours en vue d'une livraison mi-2025. Ceux du lot 2 viennent de débuter et sont prévus d'être achevés début 2026.



