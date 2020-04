Eiffage : Publication d'un rapport climat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce la publication de son premier rapport climat défini selon le référentiel de la TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures) qui précise les risques et opportunités financiers liés à la transition énergétique et au changement climatique.



Le groupe entend s'aligner sur la trajectoire dite de 2°C adoptée par l'Accord de Paris de 2015 et ambitionne de mesurer les impacts de chacun de ses métiers et d'apporter les solutions pour contenir les dommages environnementaux.



Pour ce faire, Eiffage s'est engagé dans une stratégie bas carbone qui lui permet d'envisager pour 2030 une réduction de 33% de ses émissions de gaz à effet de serre selon le scénario BAP (Business as planned) pour une croissance projetée de 2,4% par an.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EIFFAGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok