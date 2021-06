Eiffage : Livraison de la tour Hypérion

(CercleFinance.com) - Eiffage fait part de la livraison des 100 appartements de la tour Hypérion à Bordeaux, tour mixte bois-béton de 17 niveaux répartis sur 50 mètres, la plus haute en structure bois de France, reconnue par l'État 'démonstrateur industriel pour la ville durable'.



Sa construction a nécessité 1.400 m³ de bois massif. Par sa solution constructive notamment, Hypérion stockera a minima 1.400 tonnes de CO2 sur sa durée de vie, soit un volume comparable à neuf ans d'énergie consommée pour un immeuble de cette envergure.



La tour Hypérion s'intègre plus largement dans un ensemble immobilier mixte composé de 182 logements, un parc de stationnement de 151 places, 360 m2 de commerces et 3.820 m2 de bureaux, répartis sur quatre bâtiments.



