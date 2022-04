Eiffage : Lance les travaux de la Cité Administrative de Lyon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction lance les travaux de l'ambitieuse Cité Administrative de Lyon, au coeur du quartier Part-Dieu.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan d'investissement lancé par l'État, en vue de remettre à niveau - ou de créer - bon nombre d'infrastructures de ce type à travers le territoire.



C'est le 2ème MPGP (Marché Public Global de Performance) remporté par les équipes d'Eiffage Construction concernant les cités administratives du Haut-Rhin et du Rhône.



' Remportée à l'été 2021, l'opération répond à des besoins d'optimisation des lieux de vie et de travail, ainsi qu'aux enjeux environnementaux et énergétiques grâce à différents modes constructifs, matériaux et labels ' indique le groupe.



' Sur 19 000 m2, le cadre de travail sera généreux et convivial, confortable, modulable, avec une nouvelle identité architecturale à la fois forte et remarquable tout en restant cohérente avec le style Part Dieu. Elle sera lumineuse, ouverte sur la ville, et végétale et offrira plus de 3 000 m2 d'espaces extérieurs ' rajoute le groupe.



