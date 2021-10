Eiffage : Débute les travaux du collège Brassens (94)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction Equipements annonce aujourd'hui débuter les travaux de reconstruction du Collège Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi (94), un an après avoir remporté le marché.



Les travaux consisteront à démolir puis reconstruire ce collège de 600 élèves avec salles de cours et de Travaux Pratiques, espace de restauration, gymnase avec locaux annexes et plateau sportif extérieur, et des logements de fonction 100% structure bois.



Ce projet de 8000m² vise le label allemand de performance énergétique Passivhaus s'appuyant sur des objectifs thermiques, d'étanchéité à l'air et de performance globale des systèmes très ambitieux. L'obtention du label constituerait une première dans le département pour un bâtiment de ce type.



La livraison est prévue pour la rentrée 2023.



