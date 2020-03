Eiffage : Acquisition d'ATI Industrie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce l'acquisition de la société spécialisée dans le domaine de l'automation, l'informatique et l'électricité industrielle, ATI Industrie. Cette société est implantée en Belgique (à Thimister-Clermont) depuis 1986.



' En rejoignant Eiffage Énergie Systèmes, ATI Industrie nous ouvre de nouvelles opportunités sur le marché belge ' indique le groupe.



' Grâce à ce rachat, nous sommes plus que jamais en mesure d'offrir une très large gamme de services en matière d'électrotechnique industrielle, depuis l'étude jusqu'à la mise en service ', indique Dominique Scherpenbergs, responsable des activités belges d'Eiffage Énergie Systèmes, au sujet de ce rapprochement.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EIFFAGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok