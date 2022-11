Edf : L'OPA d'EDF retardée, des actionnaires tentent de faire entendre leurs voix

(BFM Bourse) - L'Autorité des marchés financiers a décidé de prendre son temps pour rendre son verdict sur la conformité de l'offre. De nombreux actionnaires contestent le processus qui entoure cette OPA, avec notamment l'indépendance de certains administrateurs remise en cause.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) prend son temps pour rendre sa décision. Alors que son avis de conformité sur l’offre publique de rachat (OPA) était attendue mardi, jour de réunion de son Collège, de nombreux actionnaires d’EDF lui demandaient de décaler sa décision.

La nouvelle présidente du gendarme de la bourse était mercredi matin sur Radio Classique pour s’expliquer. "Nous avons été saisis en pratique le 27 octobre, nous allons prendre le temps nécessaire pour examiner cette offre", explique Marie-Anne Barbat-Layani, tout juste arrivée à la tête de l’AMF.

De nombreuses voix s’élèvent contre ce projet. Fonds d’investissement, actionnaires, salariés ou individuels: tous ont à redire sur le processus d’OPA, jonché d’irrégularités ainsi que le vote du conseil d’administration d’EDF en faveur du projet.

Ce délai de l’AMF décale, de fait, le début de l’offre de rachat des 16% du capital flottant d’EDF, initialement prévue le jeudi 10 novembre et nécessaire à la renationalisation. Le prochain Collège de l’AMF se tiendra le 22 novembre et selon le délai incompressible dont a besoin Euronext, l’OPA ne pourrait maintenant ne pas démarrer avant le 24 novembre.

Une procédure judiciaire en cours

Les représentants d’actionnaires salariés ont saisi le Tribunal de commerce de Paris. La décision de l’audience en référé est attendue pour ce jeudi. Deux associations d’actionnaires – Energie en Actions et EDF Actionnariat Salariés, représentant 1,5% du capital - demandent la suspension et l’annulation de la délibération du conseil d’administration.

Elles contestent à la fois le rapport de l’expert indépendant, qui a permis de fixer le prix de rachat à 12 euros, mais aussi les conditions du vote du conseil d’administration du 27 octobre.

"L’ensemble des éléments devant faire l’objet de nos décisions – projet de note en réponse, projet d’avis motivé préparé par le comité ad hoc et, encore plus important, projet de rapport de l’expert indépendant – nous ont seulement été communiqués la veille au soir à plus de 23 heures", raconte Sandrine Lhenry, administratrice salariée.

La plainte remet aussi en cause l’indépendance de plusieurs administrateurs. Le PDG sur le départ, Jean-Bernard Levy, est notamment accusé de conflit d’intérêt, de par sa présence au conseil d’administration de la Société Générale, établissement ayant en charge la présentation de cette offre.

Quant à l’expert indépendant chargé de la valorisation d’EDF, le cabinet Finexsi, ses hypothèses retenues sont jugées inadaptées par rapport au statut de l’énergéticien et au contexte actuel. La période prise en compte ne couvre qu’une partie de la dernière année boursière, très négative pour le titre de l’entreprise, sur une pente descendante depuis des années.

Selon Energie en actions, "la perte de valeur d’EDF (et des actions EDF) depuis l’ouverture du capital est due pour une grande partie aux décisions de l’Etat". D’autres variables sont également remises en cause, comme l’hypothèse de prix régulé du nucléaire dans le futur, correspondant aux données que fournissait l’Etat dans le cadre du projet Hercule (depuis abandonné) ou la non-prise en compte de l’augmentation du tarif de l’Arenh de 42 à 49,5 euros par mégawattheure ou de la construction des six futurs EPR.

Une fourchette de prix de 15 à 17 euros

Les actionnaires contestataires dénoncent une quasi-absence de prime (différence entre le prix proposé et la valeur estimée) sur cette OPA, ce qui la rend moins attractive aux yeux des actionnaires.

Les fonds d’investissement américains, représentés par l’avocate Sophie Vermeille, demandent eux à EDF une meilleure information et une normalisation des conditions de marché.

"EDF doit être transparent sur les modalités du contentieux et de l’indemnité avec l’Etat (NDLR : EDF réclame 8,3 milliards d’euros à l’Etat dans le cadre du relèvement de plafond de l’ARENH). C’est ça qui conditionne le prix de marché", explique Sophie Vermeille.

Par ces informations nouvelles, les investisseurs pourraient remonter leur valorisation d’EDF. Le cours (clôturé mercredi soir à 11 euros 90) passerait mécaniquement au-dessus du prix de rachat de 12 euros et l’OPA ne pourra pas avoir lieu, l’Etat sera obligé de remonter son prix.

"Il ne faut pas retarder l’offre outre-mesure. Les actionnaires peuvent envisager de demander, en dehors de l’OPA, un complément de prix, soit par la voix des traités internationaux soit en saisissant le Tribunal de commerce", tempère l’avocate, espérant que les autres actionnaires la rejoignent à sa cause.

Colette Neuville, présidente de l’Association de Défense des Actionnaires minoritaires, fait régulièrement connaître ses divergences dans des lettres envoyées à l’AMF. "A défaut d’une méthode de valorisation existante pour EDF, je demande à ce que les actionnaires reçoivent le prix payé à l’origine (32 euros), retranché des dividendes payés par EDF, ce qui donne un prix de rachat à 16,48 euros", ce qui en ferait une opération blanche pour les souscripteurs de la première heure.

Tous ces acteurs s’entendent à dire que si le prix de rachat doit être relevé, la renationalisation d’EDF est nécessaire.

Aude Kersulec

