Edf : Un prêt du Crédit Agricole pour l'activité nucléaire

(CercleFinance.com) - EDF et Crédit Agricole CIB annoncent la signature d'un prêt bilatéral vert d'un milliard d'euros. Ce prêt est dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire en France.



' Avec cette opération, EDF et Crédit Agricole CIB signent la première transaction dont les fonds seront entièrement dédiés aux investissements réalisés pour l'activité nucléaire. Il s'agit d'une première mondiale dans le domaine de la transition énergétique ' indique le groupe.



Le prêt vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans.



Le Groupe a pris dès 2018 l'engagement de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 et s'est fixé des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 avec des points de passage à 2023, couvrant à la fois ses émissions directes (scope 1) et ses émissions indirectes (scope 2 et 3).



