Edf : Retrait obligatoire prévu la semaine prochaine

(CercleFinance.com) - L'AMF a annoncé que le retrait obligatoire visant les actions et océanes 2024 d'EDF interviendra le 8 juin, aux prix nets de tout frais de 12 euros par action et 15,52 euros par océane. La suspension de cotation des titres est maintenue jusqu'à sa mise en oeuvre.



Le retrait obligatoire portera sur 91.454.896 actions EDF, représentant 2,19% du capital et 1,99% des droits de vote du groupe énergétique, ainsi que 35.400 océanes 2024, soit 44,09% des océanes 2024 en circulation.



