Edf : Lancement d'une émission d'océanes vertes

(CercleFinance.com) - EDF annonce le lancement d'une émission inaugurale majeure d'océanes vertes à échéance 2024, pour un montant nominal maximum d'environ 2,4 milliards d'euros, et son intention d'émettre deux nouvelles tranches d'obligations hybrides libellées en euros.



Les océanes vertes seront placées uniquement auprès d'investisseurs qualifiés. Leurs modalités définitives seront annoncées plus tard dans la journée et leur règlement-livraison est prévu le 14 septembre.



Un montant égal au produit net de l'émission sera affecté, directement ou indirectement, au financement et/ou au refinancement, en totalité ou en partie, de projets éligibles nouveaux ou existants, tels que définis dans le Green Bond Framework d'EDF.



