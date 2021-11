Edf : Hausse de 15,7% du chiffre d'affaires sur 9 mois

(CercleFinance.com) - EDF publie ce matin un chiffre d'affaires de 57,1 milliards d'euros réalisé au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une croissance organique de 15,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est notamment soutenue par un meilleur niveau de production nucléaire (+1,4 MdE), par la forte hausse des prix et des volumes du gaz (+2,8 MdsE), ainsi que par la revente des obligations d'achat en France à un prix plus élevé (+1,1 MdE).



Dans ces conditions, le groupe confirme son objectif d'EBITDA supérieur à 17,7 MdsE pour 2021 et confirme aussi ses perspectives pour 2022, à savoir atteindre 500 ME de baisse des charges opérationnelles entre 2019 et 2022 et 3 MdsE de cessions entre 2020 et 2022.



Quant au dividende, EDF table sur un taux de distribution du résultat net courant 2021 et 2022 compris entre 45 et 50%.



