Edf : Estimation de production nucléaire révisée

(CercleFinance.com) - En raison de la crise sanitaire, EDF fait part d'une révision de son estimation de production nucléaire annuelle, prévoyant ainsi qu'elle sera de l'ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022.



Le groupe explique que le déroulement des opérations prévues lors des arrêts pour maintenance est fortement affecté, réduisant ainsi la capacité de production d'électricité. Dans ce contexte, il est en train d'adapter son programme d'arrêts pour maintenance.



Par ailleurs, le ralentissement de l'économie se traduit par une baisse de la consommation d'électricité pouvant aller jusque 20% des niveaux habituels, ce qui conduit à une diminution de l'utilisation des centrales.



