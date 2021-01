Edf : Contexte d'incertitude, Oddo abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le consensus est 'difficile à trouver' pour EDF, analyse Oddo. Citant BFM Business, le broker rapporte qu'une rencontre entre la délégation française et la présidente de la Commission Européenne Ursula von de Leyen a eu lieu la semaine dernière.



En contrepartie d'une régulation du prix du nucléaire qui permettrait de financer l'allongement du parc nucléaire français, la Commission Européenne aurait réclamé que les activités ouvertes à la concurrence (EDF Vert) soient détenues par une société holding en lieu et place d'une détention directe par EDF Bleu, indique le bureau d'analyses.



Cette nouvelle organisation d'EDF semble constituer un point de blocage entre les parties. 'Nous pensons que chaque jour qui passe sans accord sur une organisation verticale d'EDF diminue la probabilité de voir la réforme du projet Hercules être mise en oeuvre dès 2021 pour une application en 2022', estime Oddo.



Dans ce contexte d'incertitude, le broker maintient sa recommandation d'achat sur le titre EDF mais abaisse son objectif de cours à 12,5 euros, contre 14 euros précédemment.



