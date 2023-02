Edenred : Avec une fin d'année soutenue, Edenred franchit le cap des 2 milliards d'euros de revenus

(BFM Bourse) - Le spécialiste des solutions de paiements dans le monde du Travail a vu sa croissance atteindre 21,2% l'an passé en données comparables, et a dégagé un flux de trésorerie record.

Edenred repousse ses limites. Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du Travail présent dans les avantages aux salariés (cartes cadeaux, ticket restaurant), les cartes carburant et les paiements interentreprises, a de nouveau enregistré une croissance vigoureuse l'an passé.

"Edenred vole de record en record, ce sont des records à la fois en valeur absolue et en taux", s'est réjoui sur BFM Business, son PDG, Bertrand Dumazy.

Son revenu total a pour la première fois franchi la barre des 2 milliards d'euros à 2,031 milliard d'euros en croissance de 25% en données publiées et de 21,2% en données comparables.

Porté par l'inflation

Le chiffre d'affaires opérationnel, généré par l'émission de titres prépayés, a progressé de 19,2% hors effets de change et de périmètre tandis que les "autres revenus", qui sont réalisés via le placement des fonds confiés à Edenred avant d'être dépensés par les bénéficiaires (par exemple les fonds des tickets restaurant émis mais pas encore utilisés par les salariés), ont presque doublé, à 87 millions d'euros. Les "autres revenus" ont été portés par la hausse des taux progressives des taux d'intérêt dans toutes les régions dans lesquelles la société opère.

Le groupe a bénéficié d'une fin d'année soutenue avec une accélération sur le quatrième trimestre, au cours duquel le chiffre d'affaires opérationnel a bondi de 22,3% en données comparables à 569 millions d'euros, dépassant les attentes du consensus, qui attendait une croissance organique de 16,6%, selon Stifel.

"La croissance a été notamment portée par une solide performance des campagnes de cartes cadeaux de fin d’année, malgré une base de comparaison élevée, et par le succès continu des solutions Beyond Fuel [les solutions d'Edenred dans la mobilité qui vont au-delà des cartes carburant, comme par exemple des solutions de gestion des paiements des péages ou des flottes d'entreprises]", a expliqué la société.

Tout au long de l'année, Edenred a bénéficié des effets de l'inflation, qui ont rendu l'ensemble de ses solutions plus attrayantes, car permettant aux employeurs de donner du pouvait d'achat aux salarié, en bénéficiant d'avantage fiscaux.

"L'inflation rogne le pouvoir d'achat des salariés donc tous les systèmes qui permettent de redonner du pouvoir d'achat sont en forte croissance, le ticket restaurant en est un exemple", a expliqué Bertrand Dumazy.

L'entreprise a également continué d'activer ses grands relais de croissance, notamment les PME dans les avantages aux salariés, un segment sous-pénétré.

Sur les trois grands métiers d'Edenred (avantages aux salariés, solutions de mobilité, et paiements interentreprises) entre 70% et 90% du marché n'est pas encore pénétré, selon le groupe.

Un Ebitda record

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a atteint un record en 2022, à 836 millions d'euros en hausse de 23,3% en données comparables sur un an, pour une marge correspondante de 41,2%. Ce chiffre s'avère légèrement supérieur aux anticipations des analystes, à 830 millions d'euros selon Stifel.

Le bénéfice net s'est élevé à 386 millions d'euros, en croissance sur un an de 23,3% mais il s'avère inférieur de 6% aux 412 millions d'euros attendus par les analystes, selon Stifel, et constitue ainsi la seul légère déception de la publication.

Edenred a également généré un cash record, l'an passé, avec un flux de trésorerie libre de 881 millions d'euros, contre 518 millions en 2021 et 623 millions d'euros attendus par le consensus, porté par l'activité de la société ainsi qu'un changement réglementaire en Allemagne sur le Ticket City (une sorte de ticket régional, utilisable pour les courses, l'alimentation et le carburant) qui a eu un impact positif de 170 millions d'euros.

Concernant ses perspectives, Edenred compte, en 2023, dégager une croissance de son Ebitda en données comparables de plus de 12% et convertir plus de 70% de son Ebitda en flux de trésorerie, conformément à son plan stratégique de moyen terme pour la période 2022-2025.

Si Edenred a donc dépassé les 2 milliards d'euros, le groupe compte aller bien plus loin. Lors de la présentation de son dernier plan stratégique à l'automne, la société avait indiqué viser 5 milliards d'euros de revenus en 2030, en passant également par des opérations de croissance externe.

A la suite de ces annonces, le titre Edenred cède du terrain à la Bourse de Paris, perdant 2,3% à 51,26 euros vers 9h45.

"Les chiffres sont en ligne, le titre a fait une belle performance depuis plusieurs mois et a bien performé avant la publication donc c’est uniquement une question de prise de profit, ce qui n'est pas inhabituel avec Edenred", commente un analyste pour expliquer cette baisse.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse