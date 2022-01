Ecomiam : Le spécialiste du surgelé Ecomiam continue à étoffer son réseau mais voit sa fréquentation baisser

(BFM Bourse) - Le distributeur spécialisé dans les produits frais surgelés accessibles et 100% origine France a enregistré une progression globale de 32% de ses ventes au trimestre écoulé, en maintenant le rythme d'ouverture de nouveaux magasins. Mais à réseau constant, l'activité souffre de la comparaison avec le contexte exceptionnel de la fin 2020.

En octobre 2020, à l'approche du deuxième confinement national (du 30 octobre au 15 décembre), les consommateurs avaient mis le paquet sur les achats de précautions, remplissant leurs congélateurs. Et le recours au télétravail pour de nombreux Français pendant ce quatrième trimestre 2020 avait favorisé les ventes alimentaires aux dépens de la restauration hors domicile. Ces facteurs s'étant atténués un an plus tard, le distributeur breton Ecomiam a vu son activité à périmètre constant réduite de 13,1% en un an, un indicateur qui pèse sur son cours de Bourse vendredi matin, même si la poursuite du développement de son réseau l'a plus que compensé. Vers 9h50, le titre recule de 5,99% à 14,44 euros.

Du 1er octobre au 31 décembre 2021 (qui correspond au premier trimestre de l'exercice fiscal du groupe quimpérois) le chiffre d'affaires des magasins d'Ecomiam a atteint 9,803 millions d'euros, en progression de 32,1% par rapport au premier trimestre 2020/2021.

Un réseau qui a doublé depuis son arrivée en Bourse

Conformément au plan de développement présenté lors de l’introduction en Bourse, écomiam (la marque a opté pour une graphie sans majuscule) a poursuivi l’essor de son maillage territorial hors de la région Bretagne. Avec 7 nouveaux magasins affiliés, situés principalement sur l’arc Atlantique (4 en Normandie, 1 en Pays-de-la-Loire et 1 en Nouvelle-Aquitaine) mais aussi une ouverture "très encourageante" du premier point de vente en région parisienne (à Magny-en-Vexin dans le 95), le groupe compte maintenant 63 points de vente, à comparer à 27 lors de son IPO.

Toutefois à périmètre constant (en ne considérant que l'activité des magasins qui étaient déjà ouverts au début du premier trimestre 2020/2021) les ventes affichent un repli de 13,1%. En raison, explique Ecomiam, du retour ("prévu") aux rythmes d’activité qui prévalaient avant la crise sanitaire, d'un effet de base particulièrement marqué sur le mois d’octobre (disparition de l' effet "stockage" à l’approche du second confinement), et d'une baisse à la fois du panier moyen et de la fréquentation en magasin. Ecomiam souligne cependant que comparé au premier trimestre 2019/2020 (pour prendre une base non amplifiée par la crise sanitaire), le panier moyen affiche une progression de 1,3% et la fréquentation une hausse de 17,8%, ce qui "valide le concept novateur du réseau écomiam" selon l'entreprise.

En avance sur la feuille de route pour ce qui est de la croissance de son réseau, le groupe confirme ainsi son objectif initial de réaliser 20 ouvertures par an. Avec près de 1400 candidatures spontanées à l'affiliation reçues depuis septembre 2020, écomiam se dit confiant dans le déploiement de son réseau et réaffirme ses ambitions 2025 d’atteindre 110 millions d'euros de chiffre d'affaires et 7 millions d'euros de résultat d'exploitation.

