Ecomiam : L'introduction en Bourse du spécialiste breton du surgelé Écomiam fait le plein

(BFM Bourse) - Près de 5.000 petits porteurs ont été séduits par le projet du distributeur de produits alimentaires surgelés exclusivement d'origine française, peu transformés et à prix contenu, et suivi les institutionnels dans cette introduction. La très forte demande a permis à l'entreprise de fixer le prix de l'opération à 11,55 euros par action, le point haut de la fourchette visée.

C'est n'est certes pas la Française des Jeux et ses 500.000 souscripteurs particuliers, une opération totalement hors norme, mais "le village du surgelé" Écomiam a rencontré à son échelle un très large succès auprès du public. Alors que la société créée par Daniel Sauvaget visait à lever en hypothèse médiane une dizaine de millions d'euros, le total des ordres de souscription a représenté 40,2 millions d'euros - dont 9,2 millions d'euros d'actions collectivement demandées par 4.969 investisseurs individuels, soit un taux de souscription de 8,4 fois la part de l'offre qui leur était réservée!

De ce fait, les ordres A1 (les 200 premières actions demandées) ne seront servis qu'à 47%, les ordres A2 (la fraction des ordres dépassant 200 titres) ne pouvant tout simplement pas être servis.

12,6 millions d'euros levés

Constatant la très forte demande, le conseil d'administration Écomiam a fixé mardi le prix définitif de l'action à 11,55 euros, soit le haut de fourchette indicative de prix, et a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension permettant à la société de lever un montant de 12,6 millions d'euros.

"Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à Écomiam à l'occasion de notre introduction en Bourse, a indiqué son PDG Daniel Sauvaget. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet ainsi que les partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs mois, et qui ont largement contribué à expliquer et promouvoir notre modèle économique, nos valeurs et nos ambitions. Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance et d'accompagner le déploiement de notre réseau, pour porter notre modèle dans l’ensemble des régions de France métropolitaine tout en préservant notre indépendance et nos valeurs".

À l'issue de l'opération, le capital d’Écomiam est désormais composé de 3.381.688 actions ce qui représente une capitalisation boursière de 39 millions d'euros, dont un flottant de 37,2%. La première cotation du titre interviendra vendredi.

