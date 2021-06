Derichebourg : Succès de l'offre obligataire verte de 300 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Derichebourg annonce ce jour le succès de son offre d'un montant principal total de 300 ME d'obligations senior vertes à échéance 2028.



Ces Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Il s'agit de l'émission inaugurale d'obligations vertes de Derichebourg, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Les Obligations ont été largement sursouscrites, indique la société.



Il est prévu que le produit brut de l'Offre soit utilisé pour financer l'acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. par Derichebourg Environnement, rembourser certaines dettes d'Ecore et payer les frais et dépenses liés à l'opération.





