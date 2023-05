Derichebourg : Résultat net en recul de 39% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Derichebourg publie un résultat net de 72 millions d'euros pour le premier semestre de son exercice 2022-23, en retrait de 39,1% par rapport à l'an passé, et un résultat opérationnel courant de 106,1 millions, en diminution de 35,2%.



L'EBITDA courant a diminué de 21,1% à 179,2 millions, une baisse des volumes, un retrait des marges unitaires et une augmentation des coûts de l'activité recyclage (énergie notamment) expliquant l'essentiel de cette évolution.



Le chiffre d'affaires s'est contracté de 12,7% à 1,82 milliard d'euros, recul qui provient principalement de la division recyclage (-13,9%), partiellement compensée par une hausse de l'activité services aux collectivités (+16%).



