Derichebourg : Remporte 9 contrats de collecte de déchets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Derichebourg Environnement remporte 9 contrats de collecte de déchets ménagers et de nettoiement urbain. Ces contrats représenteront un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros sur toute la durée des marchés.



La Ville de Paris, la Ville de Puteaux, l'Etablissement Public Territorial de Plaine Commune, La Métropole nantaise, ont accordé leur confiance à Derichebourg Environnement pour assurer la propreté et la gestion des déchets de leurs territoires.



En plus de ces renouvellements, Derichebourg Environnement remporte la collecte du verre sur 8 arrondissements parisiens et la collecte de 75 000 habitants sur le territoire de Nantes Métropole pour respectivement les 6 et 7 prochaines années.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.