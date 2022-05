Derichebourg : Participation dans Groupe Atlantique Services

(CercleFinance.com) - Derichebourg Propreté, filiale de Derichebourg Multiservices, réalise l'acquisition d'une participation majoritaire du Groupe Atlantique Services, spécialiste dans le nettoyage.



Cette entreprise est basée en Charente et Charente-Maritime. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros, dont 94 % sont sous contrats récurrents, et emploie près de 270 salariés.



L'entreprise couvre principalement les secteurs tertiaire (60%), industriel (18%) et GMS (13%).



