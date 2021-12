Derichebourg : Oddo reste positif après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 13 euros sur Derichebourg, titre figurant dans sa liste de Convictions midcap, après la publication de résultats annuels supérieurs à ses attentes à hauteur de 11% pour l'EBITDA.



'Ces résultats traduisent une poursuite de l'amélioration des performances au cours du deuxième semestre avec un EBITDA semestriel de 215,6 millions d'euros soit une marge de 10,9%', souligne l'analyste qui met ses estimations 2022 'sous revues positives'.



'Malgré l'impressionnant parcours boursier, la valorisation reste conservatrice (5,3 fois en VE/EBITDA 2022 et 4,3 fois 2023 à comparer à 7 fois pour la moyenne historique). De plus, l'intégration d'Ecore va opérer un réel changement de dimension du groupe', ajoute-t-il.



