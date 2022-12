Derichebourg : Oddo reste neutre avec l'opération avec Elior

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Derichebourg, ainsi que son objectif de cours de cinq euros, au lendemain d'un protocole en vue d'une cession de son pôle multiservices à Elior, en échange d'un renforcement de sa participation dans ce dernier.



En prenant en compte la contribution de la participation d'Elior, nouveau périmètre, par mise en équivalence hors synergies, l'analyste estime l'impact sur les BPA de Derichebourg à -21% en 2023 et +15% en 2024 (sous réserve du redressement d'Elior).



Oddo juge la valorisation actuelle de Derichebourg 'modeste, mais correspondant à des ratios de haut de cycle' et voit le contexte macroéconomique 'moins favorable aux activités cycliques du groupe avec un EBITDA attendu en repli de 20% en 2023'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.