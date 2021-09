Derichebourg : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Derichebourg, titre figurant parmi ses valeurs 'conviction midcap', avec un objectif de cours rehaussé de 12,5 à 13 euros, dans le sillage d'une séquence bénéficiaire revue en hausse, de 8% pour l'EBITDA 2021.



'Suite à d'excellents semestriels et compte tenu d'un environnement porteur, le groupe devrait pouvoir dupliquer ses résultats semestriels', juge l'analyste, qui remonte aussi son estimation de ROC de 13% pour l'année en cours.



Il ajoute que 'la valorisation reste modeste malgré le remarquable parcours boursier (+78,5% depuis le début de l'année)' et que 'l'intégration de Ecore constitue un changement de dimension alors que le retournement de cycle n'est pas d'actualité'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.