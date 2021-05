Derichebourg : Hausse de 229% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Derichebourg publie un chiffre d'affaires de 1,65 milliard d'euros au titre du premier semestre de l'exercice 2020-21, en hausse de 26,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette augmentation provient principalement de la division Services à l'Environnement (+42%), atténuée par la légère diminution du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices (-3%).



Dans ce contexte, l'EBITDA courant semestriel progresse de 88.8%, à 172.6 ME, tandis que le résultat net réalise une percée de 229%, à 73.6 ME.



Le groupe s'attend à ce que les conditions favorables pour les activités de recyclage qui ont prévalu au premier semestre continuent au second, avec un environnement de prix élevés pour les matières premières.



Derichebourg compte poursuivre sa politique d'investissement et compte accroître sa capacité de traitement de DEEE (déchets électriques, électroniques, électro-ménagers) en France et sa capacité de production de lingots de plomb, à compter de la fin du semestre ou début d'exercice 2021-22.





