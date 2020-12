Derichebourg : En pourparlers avec Ecore, le titre gagne 17%

(CercleFinance.com) - Le titre Derichebourg gagne plus de 17% à Paris, alors que ce matin, la société annonçait entrer en négociations exclusives avec les actionnaires d'Ecore, dans le but d'acquérir l'intégralité du capital de la société, avec une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité devant leur permettre de finaliser leur accord.



Le groupe de services précise bénéficier 'd'un soutien financier de premier plan pour sécuriser les sujets de financement liés à ce projet d'acquisition', projet qui serait soumis à l'autorisation préalable de l'autorité compétente en matière de contrôle des concentrations.



