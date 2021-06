Derichebourg : Dans le vert, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Derichebourg gagne près de1% à Paris, porté par une analyse de Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 10,5 à 12,5 euros.



Le broker met en avant le contexte 'extrêmement porteur' avec des volumes et des prix très favorablement orientés, ainsi qu'une hausse accrue de la production d'acier issue de la filière électrique par rapport à la filière classique.



L'analyste revient aussi sur l'acquisition stratégique d'Ecore (estimée à 400 ME), qui apportera à Derichebourg des synergies de coûts d'ores et déjà quantifiées à 21 ME.



'A l'appui des semestriels, nous sommes assez confiants sur les performances annuelles attendues', indique Oddo, n'hésitant pas à évoquer 'des résultats records au cours des 20 dernières années' et 'supérieurs au consensus'.



Dans ce cadre, l'analyste révise à la hausse de 11% ses estimations d'EBITDA 2022 à 386,6 ME (vs 347,6 ME précédemment) et de 25% ses estimations 2023, à 457 ME (vs 365 ME précédemment).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.