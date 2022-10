Derichebourg : Contrat de collecte de déchets à la Réunion

(CercleFinance.com) - Derichebourg Océan Indien annonce avoir remporté un contrat d'envergure auprès de la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires, qui regroupe six communes et 182.000 habitants) sur l'île de la Réunion.



Ce nouveau marché débutera le 1er janvier 2024 et représentera un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros sur les six années du contrat, qui porte sur la collecte des déchets ménagers des communes de Saint-Pierre et Petite-Île (97.400 habitants).



Il prévoit la mise en service de 35 véhicules de collecte neufs équipés des technologies de pointe alliant performance des tournées de collecte et sécurité. 70 personnes oeuvreront au quotidien pour assurer un service de proximité de qualité.



