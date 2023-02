Derichebourg : Bien orienté après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Derichebourg prend 4% au lendemain de l'annonce d'un EBITDA courant après trois mois d'activité de 85,9 millions d'euros, chiffre légèrement inférieur à celui de l'an passé (90,1 millions), mais avec un chiffre d'affaires en progression de 12,4% à 1,08 milliard.



'Les premiers mois de l'exercice sont marqués dans l'activité services à l'environnement par des volumes de ventes freinés par les prix de l'énergie élevés et par les anticipations économiques prudentes', indique-t-il.



Derichebourg voit néanmoins des perspectives pour les prochains mois en amélioration, avec des prix de l'électricité qui ont fortement baissé depuis l'automne dernier, et une demande en métaux non-ferreux qui repart à la hausse, en particulier pour les aluminiums.



