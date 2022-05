Derichebourg : Acquisition de la société Ylipson

(CercleFinance.com) - Derichebourg Aeronautics Services, filiale allemande du Groupe Derichebourg, annonce le rachat de la société Ylipson.



Cette société est spécialisée dans les métiers de l'Engineering aéronautique depuis plus de 50 ans. Basée à Hambourg, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5,8 millions d'euros en 2021 et emploie 91 personnes.



' Cette acquisition apporte une expertise complémentaire visant à se positionner comme un partenaire incontournable auprès d'Airbus notamment sur les prestations EMES3 ' indique le groupe.



