Derichebourg : A signé 5 nouveaux contrats au Québec

(CercleFinance.com) - Derichebourg Environnement a signé 5 nouveaux contrats dans le domaine de la collecte de déchets ménagers et recyclables, octroyés par la Ville de Montréal.



Ces contrats avec la ville de Montréal totaliseront plus de 60,5 millions de dollars pour les cinq prochaines années avec une option de prolongation de deux ans.



Plus de 580 000 habitants, soit environ 30 % de la population montréalaise, seront désormais desservis par 20 camions supplémentaires.



