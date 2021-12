Derichebourg : A finalisé l'acquisition du Groupe Ecore

(CercleFinance.com) - Le groupe Derichebourg annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de l'intégralité du capital de Groupe Ecore Holding (Luxembourg).



Ce rapprochement a reçu l'approbation des différentes autorités de la concurrence compétentes, au niveau européen et international.



Derichebourg a proposé une série d'engagements comprenant notamment la cession de quatre sites de valorisation ainsi que quatre sites de collecte et a pris un certain nombre d'engagements visant à assurer la viabilité des sites qui seront cédés.



Le cumul des chiffres d'affaires après mise en oeuvre des engagements serait de l'ordre de 4,81 milliards d'euros et le cumul de leur EBITDA (hors synergies) serait d'environ 480 ME.



