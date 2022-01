Delta plus group : Le champion français des équipements de protection Delta Plus rachète l'italien Maspica

(BFM Bourse) - En pleine fringale d'acquisitions, Delta Plus va racheter le fabricant de chaussures de sécurité haut-de-gamme Maspica. Saluée en Bourse, l'opération rapproche le groupe français, acteur mondial des équipements de protection individuelle, de la barre de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Créé en France en 1977, et aujourd'hui présent à travers le monde via 45 filiales et 13 sites de production aussi bien en Europe qu'en Asie et en Amérique, le groupe Delta Plus poursuit et accroît son développement par acquisitions. Le groupe a annoncé mardi soir le rachat de la société italienne Maspica, un leader européen de la chaussure de sécurité, principalement commercialisées sous sa marque Sixton Peak. Son usine de Padoue produit plus d'un million de paires de chaussures chaque année et l'entreprise devrait afficher au titre de 2021 près de 38 millions d'euros de chiffre d'affaires.

L'acquisition fait suite à celle de l'américain ERB Industries en décembre 2020 (protections de la tête et du corps) et, en janvier dernier, du français Alsolu (protection collective et accès en hauteur) et de l'allemand Artex (équipements antichute).

Si, à l'habitude du groupe, le montant de l'acquisition de Maspica n'est pas précisé, en termes de chiffre d'affaires que cela représente il s'agit de l'acquisition la plus importante jamais réalisée par Delta Plus, observe le bureau d'analyse GreenSome Finance, puisqu'elle représente plus de 11% du chiffre d'affaires actuel (auparavant, la plus grosse opération était ERB qui représentait 8,5%).

"Compléter son maillage géographique"

Par cette nouvelle opération, Delta Plus Group confirme "sa volonté de compléter son maillage géographique sur le marché européen, marché à forte valeur ajoutée, tout en renforçant son offre de protection du pied sur le segment haut de gamme". Fondé en Vénétie en 2005, Maspica emploie 550 personnes en Europe et fabrique en interne la totalité des produits qu'elle commercialise (à 80% sous sa marque Sixton Peak). "Grâce à un effort continu de recherche et d’innovation, Maspica bénéficie aujourd’hui d’une gamme de produits de grande qualité, lui permettant d’adresser de très nombreux secteurs d’activité à travers un réseau de distributeurs fidèles", essentiellement vers les marchés les plus haut-de-gamme (l’Allemagne, le Benelux, l’Italie, la France, la Suisse et la Scandinavie représentent 77% de l'activité).

Dans un contexte perturbé par la crise du Covid-19, l'entreprise padouane a réalisé 32,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, et grâce à un fort rebond l'an dernier devrait donc afficher un un chiffre d’affaires record de 38 millions en 2021. Sa rentabilité opérationnelle est proche de celle de Delta Plus Group, avec une marge d’Ebitda de 16% environ.

"L’intégration de Maspica au sein du Groupe va permettre à Delta Plus Group de bénéficier d’une forte complémentarité géographique en Europe [...] Cette intégration permettra également au groupe d’accélérer sa montée en gamme grâce à l’acquisition d’une expertise pointue dans le domaine de la chaussure de sécurité", résume l'acquéreur.

En route vers les 500 millions d'euros de revenus

Aux yeux de Corentin Marty, analyste chez Midcap Partners, cette nouvelle "lance magnifiquement l'exercice 2022 de Delta Plus". En mettant à jour ses estimations de résultats, le bureau d'études rehausse son objectif de cours à 110 euros, depuis 102 euros, et repasse à l'achat (au lieu de conserver).

Chez GreenSome Finance, Arnaud Riverain note "une vraie monté en termes de taille, ce qui est somme toute logique au regard de celle du groupe" et au-delà "Delta Plus semble pratiquer une politique du type puzzle qui vise à disposer du maillage le plus adéquat et donc à même de créer le plus de la valeur dans le temps". Enfin, l’horizon des 500 millions d'euros de revenus se rapproche, calcule-t-il : "Il ne manque plus "que" 60 millions d'euros au regard de nos prévisions d’ici à 2025. Gageons qu’à ce rythme [d'acquisitions], l’objectif est en passe d’être atteint".

Intégrant lui aussi l'activité de Maspica, GreenSome relève lui aussi son objectif passant de 100 à 116,70 euros, l'amenant à repasser également à l'achat.

En Bourse, à la suite d'un déclin de 9,5% sur les quatre dernières semaines, le titre Delta Plus reprenait 5,61% à 92,20 euros mercredi matin après l'annonce.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse