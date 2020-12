Delta plus group : Fait l'acquisition de ERB Industries aux USA

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group annonce le renforcement de sa présence en Amérique du Nord via l'acquisition de 100% des actions de la société ERB Industries, basée aux Etats-Unis



Delta Plus s'était implanté aux Etats-Unis il y a cinq ans à travers l'acquisition d'Elvex (devenue Delta Plus Corp) avant de faire l'acquisition, trois ans plus tard, de Degil Safety et Ontario Glove, au Canada.



Delta Plus Group souhaite se développer sur le marché nord-américain qui représente un tiers du marché mondial des équipements de protection individuelle, et ambitionne d'y réaliser 15% de son chiffre d'affaires consolidé en 2021.



