Dékuple (ex-adl partner) : Croissance de 39% du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Dékuple publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en croissance de 38,6% à 6,6 millions d'euros et un EBITDA retraité en hausse de 36,1% à 12,6 millions, soit 17,5% de la marge brute contre 14,5% un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires du spécialiste du data marketing cross-canal s'est établi à 89,1 millions d'euros, en croissance de 17,9% par rapport au premier semestre 2021, tandis que sa marge brute a augmenté de 12,6% à 72 millions.



'Malgré les incertitudes conjoncturelles actuelles, Dékuple est en bon ordre de marche et notre ambition de devenir un leader du data marketing en Europe en 2025 reste plus que jamais ancrée au coeur de notre projet', affirme son PDG Bertrand Laurioz.



