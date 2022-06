Dbv technologies : Un nouvel apport de fonds de 180 millions d'euros dope le cours de la biotech DBV

(BFM Bourse) - Dans le sillage du succès de l'essai clinique de son patch Viaskin Peanut auprès de tout jeunes patients, le spécialiste tricolore de la lutte contre les allergies alimentaires réalise un placement privé d'un montant de 181 million d’euros pour financer son activité au-delà des 12 prochains mois et préparer l'essai concernant les plus de 4 ans.

Qui a dit que les fonds de capital investissement se focalisaient sur la rentabilité à court terme? Une nouvelle fois, les principaux actionnaires de la biotech française DBV Technologies volent au secours de la société qui œuvre à un traitement des allergies fondée sur la technologie d'immunothérapie épicutanée (EPIT) sans pour le moment être parvenue à homologuer son principal projet. Le premier actionnaire de la biotech, le fonds américain Baker Bros, a ainsi contribué sans faillir à toutes les levées de fonds depuis l'introduction au Nasdaq de 2014, sans certitude de rentabiliser son investissement, alors que DBV doit encore convaincre l'agence américaine du médicament au travers d'un futur essai de phase 3 (dernier stade des essais cliniques avant une éventuelle mise sur le marché) sur une version modifiée de son patch Viaskin Peanut.

Principal actionnaire avec 18,95% du capital de DBV, le hedge fund fondé par les frères Julian et Felix Baker, dont les actifs s'élèvent dorénavant à plus de 25 milliards de dollars, renforce encore sa position dans le cadre d'un placement privé qui rapportera au total 181 millions d'euros, soit un produit net d'environ 170 millions d'euros une fois déduits les frais de l'opération.

Concrètement, DBV va émettre 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés. Un pool d'investisseurs va souscrire les actions au prix de 3 euros l'unité et les bons de souscription à un prix préfinancé de 2,90 euros. Chacun des bons donnera le droit à souscrire une action ordinaire nouvelle avec une validité de dix ans. La caractéristique principale (issue d’une pratique usuelle sur les marché américains, dite "pre-funded warrant") est que le prix d’exercice d’une action issue des bons de souscription, soit 3 euros, est libéré par anticipation à hauteur des 2,90 euros versés au jour de l’émission et non au jour de l’exercice. Seul le solde du prix d’exercice, soit 0,10 euro correspondant à la valeur nominale de l’action ordinaire, sera versé par les investisseurs au jour de l’exercice, le cas échéant.

Braidwell LP, un autre fonds dédié aux sciences de la vie, récemment placé sur DBV à hauteur de 9,9% du capital, et des fonds conseillés par Baker Bros, Advisors LP et BpiFrance Participations, actionnaires existants de la Société, et Venrock Healthcare Capital Partners, ont souscrit respectivement 11 millions de dollars, 38 millions de dollars, 8 millions de dollars et 30 millions de dollars d'actions ordinaires.

En outre, Braidwell LP, des fonds conseillés par Baker Bros. Advisors LP et Venrock Healthcare Capital Partners ont souscrit respectivement 19 millions de dollars, 41 millions de dollars et 28 millions de dollars de bons de souscription préfinancés.

Près de 790 millions d'euros levés depuis 2012

Certains autres investisseurs, tels que Fairmount, RA Capital Management et Vivo Capital ont participé au placement privé. Schématiquement, après émission des actions nouvelles et des bons de souscription (mais avant exercice éventuel des bons), Baker Bros et ses entités liées détiendra 24,96% du capital de la biotech française, Braidwell 9,95%, Venrock 9,89%, Bprifrance Participations 7,61% et les autres investisseurs de référence 6,27% collectivement, le flottant ressortant à environ 41%.

L'argent ainsi injecté va s'ajouter aux 75,7 millions de dollars de trésorerie dans les caisses de l'entreprise à fin mai pour lui permettre de poursuivre ses activités jusqu’au début du deuxième trimestre 2023 selon le budget de dépenses actuel. Plus précisément, les fonds vont d'abord servir à financer la nouvelle étude pivot de phase 3 pour Viaskin Peanut modifié (mVP) appelée étude VITESSE, si la FDA donne son feu vert à cet essai, ainsi que les activités associées à l'approbation et au lancement potentiels du produit. À titre indicatif, l'estimation du produit net de l'émission des actions nouvelles et des bons de souscription est d’environ 168,6 millions d’euros pouvant atteindre au maximum 171,5 millions d'euros en cas d'exercice de la totalité des bons.

L'opération devrait porter à plus de 790 millions d'euros le montant levé par DBV Technologies sur les marchés depuis son introduction en 2012 sur Euronext Paris. L'importance des sommes levées est à mettre en parallèle avec les montant engloutis en recherche et développement, à hauteur de plus de 100 millions d'euros chaque année en moyenne, même si ce poste a diminué à 70 millions en 2021 compte tenu du séquençage des essais cliniques.

Ce nouveau renforcement du bilan de la société et le témoignage de l'indéfectible soutien de ses actionnaires permettait au titre de poursuivre vendredi l'envolée débutée mercredi avec les bons résultats d'EPITOPE, DBV gagnant encore 21,72% à 5,11 euros vers 10h45, au plus haut depuis décembre 2021.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse