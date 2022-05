Dbv technologies : Placement d'ADS sur le Nasdaq

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé jeudi avoir réalisé un placement d'ADS pour un montant de 15,3 millions de dollars sur le Nasdaq dans le cadre de la mise en place d'un nouveau programme de financement.



Ces 'American Depositary Shares' ont été cédées à Braidwell, un gestionnaire d'investissements spécialisé dans le secteur de la santé, par l'intermédiaire de la banque d'affaires américaine Jefferies.



Au total, ce sont plus de 12 millions de nouveaux ADS, soit six millions d'actions ordinaires nouvelles, qui ont été émise par voie de l'augmentation de capital, chaque ADS donnant droit à la moitié d'une action ordinaire.



Le prix unitaire de souscription a été fixé à 1,27 dollar par ADS, soit 2,41 euros pour chaque action ordinaire, ce qui fait apparaître une décote limitée puisque l'action DBV a clôturé à un cours de 2,54 euros hier soir à la Bourse de Paris.



D'après la société, l'opération représente une dilution d'environ 9,9% sur la base du capital actuel.



