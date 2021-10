Dbv technologies : Le titre remonte après une lourde chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre DBV Technologies signe la plus forte hausse du marché parisien vendredi après avoir lourdement chuté lors des deux séances précédentes.



Peu avant 12h30, l'action DBV grimpait de 17,3% après avoir dévissé de plus de 37% sur les journée de mercredi et jeudi.



Le recul du laboratoire français avait été provoqué par la décision de la FDA américaine de demander à examiner de nouvelles données sur le Viaskin Peanut, son traitement expérimental de l'allergie à l'arachide.



Cette contrariété signifie que la processus de validation de son anti-allergène va encore prendre du retard auprès des autorités sanitaires du pays.



Les traders interrogés par Cercle Finance justifient le redressement d'aujourd'hui par un rebond technique dû au retour sur le titre d'investisseurs qui restent persuadés que la société conserve encore une belle carte à jouer.



'Il y en a toujours pour croire au dossier', note un professionnel parisien. 'Après la dégringolade des derniers jours, il est vrai qu'il est tentant de se positionner sur le titre', ajoute-t-il.



'Lorsque AB Science avait interrompu ses essais cliniques de phase 3 sur le masitinib, en juin dernier, beaucoup d'investisseurs pensaient que le dossier était plié', rappelle-t-il. 'Le titre a quasiment doublé depuis', poursuit l'expert.



Le communiqué diffusé mardi soir a d'ailleurs révélé que la situation n'était pas si mauvaise, puisque l'examen par l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) de la demande d'autorisation de mise sur le marché de Viaskin Peanut progresse, lui, conformément aux procédures établies.



