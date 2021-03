Dbv technologies : Entrée dans le SBF120 le 22 mars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext annonce l'entrée de l'équipementier automobile Faurecia dans les CAC Next 20 et CAC Large 60, indices dont seront par contre exclus TechnipFMC et Technip Energies.



Concernant l'indice SBF120, les sociétés de santé Valneva et DBV Technologies feront leurs entrées, alors que sortiront Kaufman & Broad, Carmila et Robertet. L'ensemble de ces modifications seront effectives à partir du lundi 22 mars.



