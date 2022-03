DAX 30 : Sélection d'un turbo put idoine sur l'indice phare allemand

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'indice phare de la Bourse allemande, le DAX30, qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (J6KFB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attardons-nous un instant sur le niveau hautement symbolique, technique et graphique que constitue les 15 000 points sur le DAX. Ce niveau, progressivement fragilisé, a cédé sous les assauts des vendeurs dès le 21 février, sans aucune forme d'hésitation. Un court pullback plus tard, un gap haussier de grande ampleur laissait des traces. Depuis, la multiplication des clôtures exactement sur les points bas de séance (1er mars, 3 et 4 mars), conjugués aux volumes d'échanges, laisse augurer une poursuite du mouvement baissier.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique J6KFB, sur l'indice DAX 30, à 25.920 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 11450.000 points ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 13151.000 points.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 15475 points (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.