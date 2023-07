Dassault systemes : Les ventes de licences de Dassault Systèmes renouent avec la croissance au deuxième trimestre

(BFM Bourse) - L’éditeur de logiciels professionnels a dépassé son objectif de rentabilité et de ventes de licences pour la période allant d’avril à fin juin. L’ensemble de ses objectifs pour 2023 est confirmé.

Dassault Systèmes tient ses promesses au deuxième trimestre. Le spécialiste des logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur a publié des résultats pour la période allant d’avril à fin juin en ligne avec ses attentes voire légèrement au-dessus, selon les indicateurs.

Au deuxième trimestre, les revenus (*) de l'entreprise se sont établis à 1,449 milliards d'euros, en croissance de 8%, hors effets de changes.

Le montant du chiffre d’affaires se rapproche du bas de la fourchette de prévision que la société avait donné au marché (entre 1,44 et 1,46 milliard d’euros).

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Rebond des PME en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Mais, point positif, les ventes de licences, un indicateur scruté par les analystes financiers, sont ressorties au-dessus des prévisions, et repartent en croissance.

Le chiffre d’affaires "licences et autres ventes de logiciels" a ainsi enregistré une croissance de 6% à taux de changes constants au deuxième trimestre, après avoir reculé de 10% au premier. Dassault Systèmes misait sur une croissance plus modeste, comprise entre 0% et 5%.

"Au cours du deuxième trimestre, nous avons constaté un regain d'intérêt de la part des clients pour les investissements dans l'innovation. Cette évolution positive du marché s'est traduite dans nos résultats par une très bonne performance, avec une dynamique globale qui a profité à la fois aux grandes entreprises et à celles de taille moyenne, dans de nombreuses zones géographiques", a expliqué Pascal Daloz, le directeur général délégué du groupe et futur directeur général.

Ces performances commerciales sont marquées par "une très bonne dynamique de retour en Chine, en Inde, et surtout une croissance à deux chiffres aux Etats-Unis et une excellente résilience en Europe, avec une croissance de pratiquement 10%", a développé de son côté Bernard Charlès, PDG du groupe sur BFM Business.

Par secteur, il a souligné la bonne tenue des "grands secteurs industriels" à savoir "l'aerospace (aérospatial, NDLR), la défense, l'automobile", ainsi que la dynamique soutenue des sciences de la vie".

La marge supérieure aux prévisions

La marge opérationnelle s'est inscrite à 31% contre 32% un an plus tôt, alors que Dassault Systèmes visait une marge située entre 30% et 30,5%. Le bénéfice net par action (BNPA) s'est établi à 28 cents (centimes d'euro) contre 26 cents un an plus tôt. Le groupe attendait un BNPA compris entre 27 cents et 28 cents.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires s'inscrit à 2,88 milliards d'euros, en progression de 8% hors effets de changes avec une marge opérationnelle à 31% contre 33,5% un an plus tôt. Le bénéfice net par action a atteint 56 cents contre 54 cents sur le premier semestre 2022.

Concernant ses perspectives, Dassault Systèmes table sur des revenus pour le troisième trimestre compris entre 1,402 et 1, 424 mds d'euros, soit une progression de 8% à 10% hors effets de changes , une marge opérationnelle comprise entre 30,2% et 30,5% et un bénéfice par action de 26 cents à 27 cents.

L'entreprise a également confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2023, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires hors effets de changes située entre 8% et 9%, une marge opérationnelle comprise entre 32,3% et 32,6% et un BNPA allant de 1,18 euro à 1,20 euro.

"Nous confirmons nos objectifs annuels" malgré "le vent contraire" au niveau des taux de changes" grâce aux bonnes performances du premier semestre, a expliqué Bernard Charlès.

A la Bourse de Paris l'action Dassault Systèmes abandonne 4,7% vers 9h30, accusant la plus forte baisse du CAC 40. "La division Sciences de la vie a affiché une croissance inférieure à 10% (9% NDLR au deuxième trimestre), ce qui est un peu faible et ils ne nous avaient pas habitués à cela depuis trois ans", souligne un analyste financier.

Par ailleurs "il est compliqué de satisfaire le marché en ce moment avec des résultats en ligne ou même tout juste supérieurs aux attentes, au vu des craintes sur la macroéconomie, on l'a vu avec l'allemand SAP", ajoute-t-il.

Le mois dernier, Dassault Systèmes avait présenté ses ambitions et ses objectifs à moyen terme, annonçant viser un bénéfice par action de 2,20 euros à 2,40 euros à l'horizon 2028. Le groupe avait alors officialisé la nomination, à compter du 1er janvier prochain, de Pascal Daloz au poste de directeur général de la société, succédant ainsi à Bernard Charlès qui restera par ailleurs président du conseil d'administration.

(*) Pour des questions de simplification tous les chiffres de notre article s'entendent sur une base non-IFRS.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse