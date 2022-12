Dassault systemes : Berenberg renouvelle son conseil d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur le titre Dassault Systèmes, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 41 euros.



Dans une étude publiée dans la matinée, l'analyste dit avoir accueilli Philippe Loeb, le vice-président de Dassault Systèmes pour le secteur des biens de consommation, des produits de grande consommation et du commerce de détail, à l'occasion de la tenue de sa conférence européenne annuelle.



L'intermédiaire souligne que le cadre dirigeant a proposé une présentation 'pleine d'assurance', axée sur l'intérêt du jumeau numérique et l'avantage que cet outil peut présenter pour les entreprises cherchant à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.



'Nous pensons que cette tendance numérique portée par le développement durable est susceptible de se transformer en véritable moteur de croissance pour Dassault Systèmes comme pour les autres concepteurs de logiciels au cours des années qui viennent', assure Berenberg.



