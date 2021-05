DASSAULT SYSTEMES : Opportunité ?

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les mois de mars et d'avril furent particulièrement fastes pour la valeur. En effet, on peut observer une progression constante depuis le départ sur la base du support des 168 euros. Un petit obstacle se dressait sur les 182 euros mais il fut vite effacé avec un gap d'éjection haussière. Le périple fut poursuivi sans encombres jusque sur 197 euros. En solidarité avec le secteur technologique notamment américain, la valeur a subi des prises de bénéfices à ce stade. Elle est revenue sur 182 euros comblant au passage son gap. On assiste à un arrêt du courant vendeur et à certaines hésitations. Il faut surveiller la mise en place d'un rebond qui signalerait une opportunité d'achat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action Dassault Systèmes à court terme. Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre Dassault Systèmes au cours de 182 € avec un objectif à 197 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 178 €.

Le conseil DASSAULT SYSTEMES Positif 182.000 € Objectif : 197.000 € Potentiel : +8.24 % Stop : 178.000 € Résistance(s) : 197.000 / 205.000 Support(s) : 182.000 / 168.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime