Dassault systemes : Division par cinq du nominal de l'action

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que son assemblée générale a décidé la division par cinq de la valeur nominale de l'action, suite à la forte hausse de son cours, passé de 73,77 à 166,15 euros entre fin 2015 et fin 2020 (soit une augmentation de 125%).



'La division du nominal favorisera la diversification de notre base d'investisseurs en améliorant la liquidité et l'accessibilité du titre', explique Bernard Charlès, vice-président du conseil d'administration et directeur général de Dassault Systèmes.



Le conseil d'administration a fixé au 7 juillet (à l'ouverture du marché) la date à laquelle cette division du nominal sera effective. Cette opération sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires et n'aura pas d'impact sur leurs droits.



