DASSAULT AVIATION : Le portrait technique brossé invite à l'achat

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action DASSAULT AVIATION invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de "swing trading".

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action DASSAULT AVIATION permet d'identifier une tendance haussière à court terme comme à moyen terme. Mouvement relancé vigoureusement par la formation d'une bougie remarquable en "long blanc" le 09 mars, dans des volumes en accélération. La mobilisation continue du camp acheteur sur cette séance clef a été suivie d'une consolidation sur la moitié hauteur de son corps. Dans l'immédiat, après le double creux décalé des 31 mai et 08 juin, la dynamique des moyennes mobiles à 20 et 50 jours est satisfaisante, du point de vue de leur croisement relatif, de leurs orientations respectives et de leur fonction de soutien.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action DASSAULT AVIATION à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre DASSAULT AVIATION au cours de 181.900 € avec un objectif à 210.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 168.900 €.

Le conseil BFM Bourse DASSAULT AVIATION Positif 181.900 € Objectif : 210.000 € Potentiel : +15.45 % Stop : 168.900 € Résistance(s) : 185.800 / 210.000 Support(s) : 178.200 / 169.000 / 159.600

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime