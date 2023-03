Dassault aviation : Avec des commandes records et un bond de sa rentabilité, Dassault Aviation séduit le marché

(BFM Bourse) - Le fabricant du Rafale et de la gamme d'avions d'affaires Falcon a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes. Le recul des revenus prévu par la société pour 2023 était par ailleurs déjà anticipé par les analystes.

L'exercice 2022 est à marquer d'une pierre blanche pour Dassault Aviation. Malgré les tensions sur la chaîne de production, dues à la persistance de la pandémie, le fabricant du Rafale a enregistré une activité soutenue et est parvenu à améliorer ses marges.

"Dans la continuité de 2021, l’année 2022 est une année historique en terme de prises de commandes", s'est réjoui le PDG, Eric Trappier, cité dans un communiqué.

Le groupe avait déjà communiqué en janvier ses prises de commandes et ses livraisons en unités de Rafale et de Falcon, sa gamme d'avions d'affaires. Mais les montants restaient inconnus. Ils s'avèrent, in fine, impressionnants.

L'an passé Dassault a comptabilisé pour 21 milliards d'euros de commandes, avec un total de 92 Rafale et 64 Falcon. Le "book to bill" c'est-à-dire le ratio des commandes rapporté au chiffre d'affaires, s'inscrit à plus de 3.

A fin décembre 2022, le carnet de commandes s'élevait à plus de 35 milliards d'euros, contre 20,76 milliards fin 2021, soit tout simplement le plus important montant de l'histoire du groupe. Sur la base des revenus de 2022, ce carnet assure environ cinq années d'activité à la société.

La défense surprend les analystes

Concernant les résultats à proprement parler, Oddo BHF note qu'ils "dépassent largement les attentes".

Le chiffre d'affaires ajusté s'est inscrit à 6,93 milliards d'euros, en recul de 4% sur un an, en raison principalement de la baisse des livraisons de Rafale. Néanmoins les revenus s'avèrent supérieurs de 7% au consensus cité par UBS, grâce à la défense.

Aussi bien les activités à l'export qu'en France dans ce segment dépassent les attentes, de respectivement 11% pour les premières et de 19% pour les secondes, selon UBS, avec des chiffres d'affaires respectifs de 3,6 milliards d'euros et d'1,2 milliard d'euros.

Bien qu'en deçà des anticipations des bureaux d'études, les revenus tirés des Falcon ont progressé de 7%, avec 32 avions livrés l'an passé contre 30 en 2021.

Le résultat opérationnel ajusté a surpris encore davantage les analystes, s'établissant à 572 millions d'euros, soit 23% de plus que le consensus. La marge correspondante s'est améliorée de 1 point de pourcentage, à 8,3%, le groupe évoquant "la bonne qualité d'exécution des contrats", pour expliquer cette augmentation.

Le résultat net s'est établi à 591 millions d'euros contre 545 millions d'euros en 2021.

Un cash presque multiplié par deux

Autre augmentation notable: celle du cash disponible. En aéronautique, si la majorité du paiement d'un avion a lieu à la livraison, les commandes s'accompagnent généralement du versement d'un acompte de la part du donneur d'ordre. Au vu de l'année exceptionnelle du groupe en termes de prises de commandes, Dassault Aviation a logiquement perçu beaucoup plus d'acomptes et donc de cash. Sa trésorerie disponible à fin décembre s'élève ainsi à 9,53 milliards d'euros, chiffre qualifié d'"impressionnant" par la banque UBS, pas très loin du double des 4,65 milliards d'euros de la fin 2021.

Fort de ces résultats, Dassault Aviation propose de distribuer à ses actionnaires un dividende par action de 3 euros, en hausse de 20% sur un an.

Concernant ses perspectives pour 2023, Dassault Aviation compte livrer 15 Rafale et 35 avions Falcon et table sur un chiffre d'affaires en baisse par rapport à 2022. Ce qui ne surprend guère UBS qui rappelle que le consensus anticipe cette année un repli des revenus du groupe de 18%.

A la Bourse de Paris, l'ensemble de la publication ravit le marché. L'action Dassault Aviation prend 11,7% à 178,40 euros vers 13h40, signant, de très loin, la plus forte hausse du SBF 120.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse