Dassault aviation : Sans attendre de confirmation officielle, la Bourse salue l'extension du contrat Rafale en Egypte

(BFM Bourse) - Le cours de Dassault Aviation enregistre l'une des plus fortes hausses du marché parisien mardi matin, tandis que le groupe n'a pas commenté l'information selon laquelle l'Egypte aurait signé une nouvelle commande de 30 appareils militaires Rafale, pour un montant total de 3,75 milliards d'euros.

Le doute semble peu permis. L'Egypte et la France auraient même déjà conclu, le 26 avril dernier, un contrat d'un montant total de 3,95 milliards d'euros, comprenant pour l'essentiel la vente de 30 avions de chasse Rafale ainsi que deux autres commandes au bénéfice du missilier MBDA et de Safran Electronics & Defense. Le producteur de l'appareil, Dassault Aviation, n'a pas souhaité commenter cette information qui marquerait un nouveau succès commercial à l'export. Mais "des discussions très avancées ont en effet lieu avec l'Egypte et des annonces pourraient intervenir très prochainement", a de son côté réagi une source gouvernementale française, citée par l'AFP.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Selon le média d'investigation Disclose, qui cite des documents gouvernementaux égyptiens détaillant les termes du contrat, l'Egypte aurait obtenu pour financer cette acquisition un prêt garanti par la France à hauteur de 85%.

Rappelons que l'Egypte a été le premier pays étranger à acheter des Rafale, en 2015. Le premier contrat portait sur 24 appareils. Depuis le Qatar, l'Inde et la Grèce sont également devenus clients.

La part du contrat global revenant à Dassault Aviation serait de 3,75 milliard d'euros.

Mardi matin, le cours de l'avionneur tricolore, qui a vu son chiffre d'affaires se contracter de 25% l'an dernier à 5,489 milliards d'euros, rebondissait de 7,14% à 975,50 euros. En parallèle, le cours de Thales progressait de 1,8% et celui de Safran de 1,6%.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse